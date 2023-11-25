25 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Mikrobiyoloji Üyeliğine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Özgür YANILMAZ görevlendirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Necati ÖZTÜRK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince İbrahim YILMAZ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Gabon Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Can İNCESU,

- Belarus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Küresel Konular Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Cem IŞIK, atanmıştır.

Karar: 2023/511 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü;

- Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ferruh AKALIN,

- Yönetim Kurulu Üyesi Edip MÜYESSEROGLU,

- Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu KOÇ,

görevden alınmış,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Berat ÇONKAR,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Bilal YILDIZ,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Arslan NARİN,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Halim ÇAKMAK,

atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nurcan TAYLAN atanmıştır.

Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığına mensup kişiler hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince atanmıştır.

24/11/2023 TARİHLİ VE 2023/513 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Fuat ŞEN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı;

- 03.11.2023 tarihli ve 2023/485 sayılı Kararın, Samsun 11 Kültür ve Turizm Müdürü

Adnan İPEKDALTn Rize 11 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanmasına ilişkin bölümü, iptal edilmiş,

- Çanakkale 11 Kültür ve Turizm Müdürü Murat YILMAZ,

- Samsun 11 Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İPEKDAL, görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Mustafa OTRAR atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet POLAT atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Emin UYSAL, Ayşe TAŞTAN KONYA ve Tuba MELİKOĞLU atanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan DAVULCU atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı;

- Adana Ticaret İl Müdürü Adnan EKİZ,

- Aksaray Ticaret İl Müdürü İsmail SEVİM,

- Amasya Ticaret İl Müdürü Ahmet AKBAY,

- Ardahan Ticaret İl Müdürü Tülay ŞENEL,

- Batman Ticaret İl Müdürü Şehmus KALKAN,

- Bayburt Ticaret İl Müdürü Erkan ZENGİN,

- Giresun Ticaret İl Müdürü Ali YILDIRIM,

- Manisa Ticaret İl Müdürü Muharrem ÖZEL,

- Sivas Ticaret İl Müdürü Selim BAŞ,

- Tunceli Ticaret İl Müdürü Cevat SALMAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit EKİNCİ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Murat GÜL atanmıştır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdurrahman KÖSE atanmıştır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Burak AYKAN atanmıştır.

24 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI