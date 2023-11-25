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Parayla tez satanlar yapay zekadan şikayetçi!

ChatGPT ve Bard gibi platformlar üzerinden öğrenciler artık parasız ödev, makale ve tez hazırlamaya başladı. Pazarın buralara kayması akademik tez borsacılarını ekmeğinden etti ve yapay zekadan şikayetler arttı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 07:40, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 07:48
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Parayla tez satanlar yapay zekadan şikayetçi!

Türkiye'de akademi dünyasının en ciddi problemlerinden biri internet üzerinden parayla tez yazdırma sahtekarlığı... Yıllardır süren çarkta bu şebekeler 30 bin TL'ye tez yazıyor, üstelik isteyene taksit de yapıyorlar. Akademik sahtekarlık son aylarda yapay zekaya kaymış durumda. ChatGPT ve Bard gibi popüler uygulamalar üzerinden öğrenciler artık para vermeden ödev, makale ve tezlerini kendileri yaptırıyor. Pazarın buralara kayması akademik tez borsacılarını ekmeğinden etti ve yapay zekadan şikayetçiler.
İnternet üzerinden ulaştığımız parayla tez yazan isimlerin şu sözleri akademide gelinen noktayı özetliyor: ChatGPT hiç sağlıklı değil. O uygulamalardan yapılan tezler büyük bir risk taşıyor. Belli programlar çıktı ve bunların bir yerden alındığını çok çabuk ortaya çıkarabiliyorsun. Biz ise akademisyen ve doktora öğrencileri ile çalışıyoruz. Garanti veriyoruz. Evet yapay zeka uygulamaları işimizi sekteye uğrattı. Eskisi gibi siparişler gelmiyor ama bizi tercih edenler pişman olmuyor.

DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK!

Şüpheliler hakkında işlem yapılsa da bu durumun önüne bir türlü geçilemiyor. Geçen sene YÖK, sahtekarlık yapan 17 internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulundu ama değişen bir şey yok. Bilgisayarınızın arama motoruna 'parayla tez' yazdığınızda karşınıza onlarca akademik danışmanlık adı altında sitenin çıkması durumun vahametini gözler önüne seriyor.

"EMEK HIRSIZLIĞI"

Sorularımızı cevaplayan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık "Etik olan öğrencinin çalışmasını kendisinin hazırlaması ve emek vermesidir" dedi. Doç. Dr. Kırık şunları söyledi: Herhangi bir çabaya girmeden sadece yapay zeka ile tez yazmak etik ve ahlaki değildir. Aynı şekilde bilime katkı sunmamaktadır. Yüksek lisans ya da doktora tezi, bir öğrencinin kendi araştırması ve düşüncelerini ifade ettiği bir akademik çalışmadır. Yapay zeka, tez yazım sürecinin bütün sorumluluğunu üstlenecek şekilde kullanılmamalıdır. Zira bütün parametreler ve girdiler doğru olmayabilir. Bu durum yanlış çalışmaların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Aynı zamanda akademik hırsızlık olarak da kabul edilebilir. Çünkü akademik araştırmanın değerini düşürebilir. Bu durum ister istemez, öğrencilerin başarısını tehlikeye atabilir.

Yapay zeka, önceden var olan metinlerden metin üretebilir. Bu, öğrencinin önceden yayınlanmış bir çalışmadan metin kopyalamış gibi görünmesine sebep olabilir. Aynı şekilde günümüzde yapay zeka metinleri analiz eden ve bunların programlar aracılığıyla oluşturulup oluşturulmadığını tespit eden yazılımlar da geliştirilmektedir. Bu sebeple günümüzde olmasa da gelecek günlerde tezin yapay zekadan yazıldığı tespit edilebilir, bu durum öğrencinin tezinin iptaline bile sebep olabilir. Hukuki olarak büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakabilir. Bu sebeple riske girmek asla doğru değildir. Etik olan öğrencinin kendi çalışmasını kendisinin hazırlaması ve emek vermesidir.

MAHMUT ÖZAY

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