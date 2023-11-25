39 kripto FETÖ'cü deşifre edildi
Konya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İtirafçı olan 9 şüpheli ise 98 örgüt üyesini deşifre etti. Bu şüphelilerden 39'unun örgütle irtibatının ilk kez deşifre edildiği belirtildi
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları
kapmasında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı
tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya, İstanbul, Ankara ve Erzincan'da
önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında halen görevde olan doktor ve memurların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı. İtirafçı olan şüphelilerin verdiği ifadelerde örgütle bağlantılı olan 98 şüpheli tespit edilirken bu şüphelilerden 39'unun örgütle irtibatının ilk kez deşifre edildiği belirtildi.
TOLGA YANIK