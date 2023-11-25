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Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Böylece vergi, ceza, harçlara zam gelecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 08:53, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 08:56
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Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu

Yeniden değerleme oranı 2023 için yüzde 58,46 olarak tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

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