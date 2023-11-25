Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı
Olimpiyat şampiyonu milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 11:03, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 11:03
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan spor müşavirliğine Nurcan Taylan getirildi.
Türkiye'ye kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Nurcan Taylan, halterde 2004 Atina Olimpiyatları'nda 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu.