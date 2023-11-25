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Emekli memur, dolandırıcılara karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor

Kayseri'de "zor durumdayız" diyen üvey dayısı ile onun damadına 100 bin lirasını kaptıran, bu süreçte yaşadığı zorluklar nedeniyle evini satan ve eşinden ayrılan emekli memurun adalet arayışı sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 11:37, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 11:39
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Emekli memur, dolandırıcılara karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor

Kayseri'de 63 yaşındaki emekli memur Ünsal Şimşek'i 2020'de telefonla arayan üvey dayısı H.D, çok zor durumda olduğunu, banka hesabında parası bulunmasına rağmen bloke konulduğu için çekemediğini belirterek 3 bin lira borç istedi.

Sonra da kendisi ile damadı G.T'ye ait banka hesaplarında 1 milyon 600 bin lira olduğunu gösteren sahte dekont ve ekran görüntüsüyle borç istemeye devam eden H.D'ye çevresinden borçlanarak toplamda 100 bin lira kaptıran Şimşek, dolandırıldığını anlayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sanıklar H.D. ile parayı paylaştığı öne sürülen damadı G.T. ve kızı C.T, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "dolandırıcılık" suçundan yargılandı.

H.D. ve G.T, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 9 ay 10'ar gün hapis ve 222 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı, firari sanıkların tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıktı. Diğer sanık C.T. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Yakınlarından aldığı borçları ödeyemediği için emekli ikramiyesiyle aldığı evini satarak sobalı evde kiraya geçen ve bu zor süreçte eşinin evi terk etmesiyle tek başına yaşamaya başlayan Şimşek, sanık C.T'nin de ceza alması için yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

"Benim gibi mağdurların sayısı çok fazla"

Şimşek, AA muhabirine, borç para verdiği yakınının çeşitli bahaneler üreterek kendisini oyalaması üzerine şüphelendiğini, dekontların ve ekran görüntülerinin sahte olduğunu, kendileri tarafından düzenlediğini gittiği bankada öğrendiğini söyledi.

Yaptığı araştırmanın ardından bu kişilerin Türkiye'de pek çok kişiyi dolandırdıkları bilgisine ulaştığını iddia eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu parayı sağdan soldan topladığım için borç aldığım insanlara paralarını ödemek için evimi satışa çıkardım. Şu anda 1,5-2 milyon lira değeri olan evimi 250 bin liraya sattım, borçlarımı ödedim. Şu anda da sobalı, asansörsüz bir evde kiraya çıktım. Mağdur oldum. Benim gibi mağdurların sayısı çok fazla. Davaları devam ediyor."

"Dişlerim tamamen protez"

Büyük bir travma geçirdiğini belirten Şimşek, "Hayatım boyunca çalışarak emekli ikramiyesiyle bir ev almışım. O evi yok yere sattım. Bir daha hayatım boyunca ev almam mümkün değil. Şu anda da yaşadığım evi görüyorsunuz. Bu arada tüm dişlerim düştü. Gördüğünüz dişlerim ise tamamen protez ve takma. Çünkü çok ağır geldi bana. Diğer taraftan ev hayatım tamamen dağıldı. Tek başıma kaldım." dedi.

Şimşek, yargılandıkları davada ceza alan 2 sanığın halen firari olduğunu aktardı.

Mağduriyetinin giderilmediğini savunan Şimşek, C.T. yönünden verilen beraat kararına Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdığını ve sonuna kadar takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

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