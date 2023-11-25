AK Parti'de temayül yoklaması yarın yapılacak

2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu?
2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu?
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Zabıt Katibi başvurdu: Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebi kabul edildi
Zabıt Katibi başvurdu: Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebi kabul edildi
2024'te araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
2024'te araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
AFAD'dan 64 il için meteorolojik uyarı
AFAD'dan 64 il için meteorolojik uyarı
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı
Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı
Ek MTV'nin ikinci taksiti için son ödeme tarihi ne zaman?
Ek MTV'nin ikinci taksiti için son ödeme tarihi ne zaman?
Çevre Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atama yapıldı
Çevre Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atama yapıldı
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Danıştay görevine iade etmişti: O savcı için HSK'dan yeni karar
Danıştay görevine iade etmişti: O savcı için HSK'dan yeni karar
Meteorolojiden 64 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
Meteorolojiden 64 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
EFT/FAST'lerde azami ücret uygulaması kaldırıldı
EFT/FAST'lerde azami ücret uygulaması kaldırıldı
Bakan Tekin: Ara tatillerin kaldırılması gündemimizde yok
Bakan Tekin: Ara tatillerin kaldırılması gündemimizde yok
İstanbul merkezli 'rüşvet' operasyonunda 18 polise tutuklama
İstanbul merkezli 'rüşvet' operasyonunda 18 polise tutuklama
Erdoğan'dan, kirayı 7 bin 500'e çıkaran ev sahibine tepki: İnsaf!
Erdoğan'dan, kirayı 7 bin 500'e çıkaran ev sahibine tepki: İnsaf!
Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı sonuçları açıklandı
Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı sonuçları açıklandı
AK Parti'de hangi isimler önde?
AK Parti'de hangi isimler önde?
Erdoğan açıkladı...Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye
Erdoğan açıkladı...Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye
Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak!
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak!
Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'ın iddialarına cevap
Meral Akşener'den Ümit Dikbayır'ın iddialarına cevap
Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı
Erdoğan'dan çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye talimatı
AK Parti'de belediye başkan aday adaylığına 6 bin kişi başvurdu
AK Parti'de belediye başkan aday adaylığına 6 bin kişi başvurdu
Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz
Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz
Bakan Şimşek: Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç veriyor
Bakan Şimşek: Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç veriyor
İstanbul için AKOM'dan sonra bir uyarı da Valilikten geldi
İstanbul için AKOM'dan sonra bir uyarı da Valilikten geldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'de temayül yoklaması yarın yapılacak

AK Parti'de gözler belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri olan temayül yoklamasına çevrildi. 160 bine yakın partilinin çevrimiçi katılacağı yoklama, yarın Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 14:40, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 14:41
Yazdır
AK Parti'de temayül yoklaması yarın yapılacak

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için hummalı bir çalışmanın içinde. Belediye başkan adaylarının belirlenmesi için şimdi sıra binlerce partilinin görüşünün alınmasında.

AK Parti'ye yaklaşık 6 bin aday adaylığı başvurusu yapıldı. 22 Kasım'da sona eren başvuru sürecinin ardından parti teşkilatı yoklama çalışmalarına yoğunlaştı. 81 ilde çevrim içi gerçekleştirilecek temayül yoklamasında yaklaşık 160 bin AK Partili "Kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusunu yanıtlayacak.

Temayül yoklamasının şeffaf ve tarafsız bir şekilde yapılması için her ilde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile milletvekilleri bulunuyor.

AK Parti'de hedef Cumhur İttifakı çatısı altındaki mevcut belediyelere yenilerini eklemek. Bunun için temayül yoklaması ile anket ve saha çalışmalarının sonuçları titizlikle analiz edilecek. Belirlenen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları peyderpey kamuoyuna duyurulacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber