Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına ait "TCSG-8" botu ekipleri, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerle mücadele çalışmaları kapsamında, Ayvacık açıklarında bir grubun bulunduğu lastik botu durdurdu.

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