Ehliyetsiz plakasız ve kasksız yakalandı, 'Görmeyiverin ne olacak' dedi

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Sağlık beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri kent genelinde denetim ve uygulama yapıyor.

Sağlık beldesinde yapılan uygulamada, A.A. (59) idaresindeki motosikleti durduran trafik jandarması ekipleri, sürücünün ehliyetsiz ve kasksız, motosikletin de plakasız olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine jandarma ekipleri sürücüye cezai işlem uygulamak istedi.

"Beni affedin bu sefer"

Görevini yapan jandarma ekiplerinden kendisini görmezden gelmelerini isteyen sürücü, önce tavuk almaya gittiğini söyledi, sonra da annesine ilaç almaya gittiğini belirterek, "Şuradan tavuk alıp geliyorum. Komutanım rica ederim yapmayın. Görmeyin ya ne olacak sanki bir motosiklet değil mi? Beni affedin bu sefer. Annemin ilaçları bitmiş ilaç götürüyorum. Motorun faturasına ulaşamayız, çok oldu alalı, 2003 yılından beri. Rica ederim görmeyin beni, affedin. Hiçbir şeye karışmadım daha çok şükür. Komutanım lütfen affedin" diyerek uzun süre dil döktü.

"Biz bunu tüm vatandaşlarımızın güvenliği için yapıyoruz"

Sürücüyü bilgilendiren trafik jandarması ise yapılan uygulamanın amacını anlattı.

Motosikleti incelediklerini belirten trafik jandarması, "Motosiklette herhangi bir çalıntı kaydı, yakalama kaydı, sürücünün kaskı var mı bunları kontrol ediyoruz. Zaten kaza bir defa olur, bir defa başımıza gelir ama kaza olduktan sonra hiçbir anlamı kalmaz. Bu sizin ve hepimizin güvenliği için. Biz bunu tüm vatandaşlarımızın güvenliği için yapıyoruz. Motosikletin hiçbir kaydı yok, plaka da yok" ifadelerini kullandı.

Yapılan incelemelerin ardından jandarma, sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan 436 TL, ehliyetsizlik motosiklet kullanmaktan 8 bin 190 TL ve plaka tescilsiz motosiklet kullanmaktan 4 bin 64 TL olmak üzere toplam 12 bin 690 TL para cezası uyguladı.

Şase numarası incelenen ve faturası dahi bulunmayan motosiklet ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.