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Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kırmızı bültenle aranan, 21 yıl hapis cezasına hükümlü Volkan Atmaca'yı teknik ve fiziki takip ile yakaladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 20:00, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 20:01
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Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak" suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Volkan Atmaca (37) yakalanarak gözaltına alındı.

2 yıl önce yasa dışı yollarla ülke dışına çıkan Atmaca, polisin kendisini takibini bıraktığını düşünerek yasa dışı yollarla ülkeye girdi. Dün gece Amasya'ya gelen Atmaca, kent merkezinde bulunan ikametine gelince Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Evine operasyon düzenleyen ekipler Atmaca'yı gözaltına alarak karakola götürdü.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atmaca nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEHDİT SUCUNDAN ARANAN ŞAHIS DA TUTUKLANDI

Dün gerçekleşen bir başka operasyonda da tehdit suçundan aranan Aytaç Aslan'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Aslan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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