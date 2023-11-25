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13 yaşında çocuk av tüfeğiyle oynarken annesini vurdu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 13 yaşındaki A.Ş.'nin av tüfeğiyle oynarken silahın kazara ateş alması sonucu karşısında bulunan annesi Y.Ş. göğsünden vurularak hayatını kaybetti. A.Ş. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 20:02, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 20:04
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13 yaşında çocuk av tüfeğiyle oynarken annesini vurdu

Olay, saat 14.00 sıralarında Beykonak Mahallesi Resiller mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş. av tüfeğiyle oynarken, silahın kazara ateş alması soncu karşısında bulunan annesi Y.Ş. göğsünden vuruldu.

Silah sesini duyan ev sakinleri ile komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede göğsünden vurulan anne Y.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kumluca Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ve savcının yaptığı inceleme sonrasında talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na Morgu'na sevk edildi. 13 yaşındaki A.Ş. ile ilgili adli süreç başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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