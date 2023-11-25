Galatasaray maçında ilginç anlar: Hakem sakatlandı
Galatasaray - Alanyaspor maçının orta hakemi Ali Şansalan yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısına devam edemedi. Şansalan'ın yerine hakem Yiğit Arslan oyuna dahil oldu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 20:32, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 20:34
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Corendon Alanyaspor müsabakasına hakem Ali Şansalan atandı.
Tecrübeli hakem maçın ikinci yarısında adeleden sakatlık yaşadı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce tedavi uygulasa da Ali Şansalan maça devam edemedi.
Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan, 57. dakikada Ali Şansalan'ın yerine oyuna dahil oldu.