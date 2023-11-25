Konya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 22:18, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 22:19
Karapınar ilçesi Konya-Adana kara yolu Karapınar Yeni Sanayi mevkiinde, pikap, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından açıldı.