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Rehber Öğretmenlere yeni düzenlemeyle DYK Kursunda kaç saat ek ders verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığının 2.11.2023 tarihli ve 90168051 sayılı Makam Oluru ile Yönergenin "Öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi" başlıklı 8. maddesinin 5. fıkrasında düzenlemeye gidilerek rehber öğretmenlere hafta sonlarında her 10 sınıf için 4 saat DYK kursunda ek ders görevi verilebilecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 00:10, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 12:28
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Rehber Öğretmenlere yeni düzenlemeyle DYK Kursunda kaç saat ek ders verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi "Öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi" başlıklı 8. maddesinin 5. fıkrasındaki; "(5) (Değişik: 22/11/2023 tarihli ve 83203306-10.04-E.90168051 sayılı Makam Oluru) İl/ilçe merkez komisyonlarınca, kurs merkezlerinde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında olmak üzere, kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi açısından 10 sınıfa/gruba kadar bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, oluşturulan sınıfların/grupların 10'u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, haftada 4 saate kadar görevlendirilir." şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Bu değişikle rehber öğretmenlere hafta sonlarında her 10 sınıf için 4 saat DYK kursunda görev verilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının 2.11.2023 tarihli ve 90168051 sayılı Makam Oluru ile değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi için bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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