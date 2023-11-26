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Kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı

Ümraniye'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği yerde görev yapan polis, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 07:33, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 07:34
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Kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı

Saray Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza için bölgeye giden polislerden Sefa A'ya, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 PN 356 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, memura çarptıktan sonra aracıyla kaçan sürücüyü durdurmak için havaya ateş açtı.

Araç bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Emniyet güçleri yaptıkları çalışmayla sürücüyü yakaladı.

Polis memuru Sefa A. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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