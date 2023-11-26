Kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı

Araç bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Emniyet güçleri yaptıkları çalışmayla sürücüyü yakaladı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saray Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza için bölgeye giden polislerden Sefa A'ya, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 PN 356 plakalı hafif ticari araç çarptı.

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