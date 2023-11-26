Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada araçtaki M.A. (16) olay yerinde, Y.A. (12) ile Y.U.A. (6) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi Mobilyacılar mevkisinde, sürücüsü henüz belli olmayan 49 AAC 437 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net