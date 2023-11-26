İstanbul Valisi Gül'den 'fırtınaya karşı tedbirli olun' uyarısı

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son değerlendirmelere göre İstanbul'da halen kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde devam eden rüzgarın, pazar sabahından itibaren etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceğini kaydetti.

Hava sıcaklıklarının pazar günü hissedilir derecede azalarak 6-8 derece civarına düşeceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, yağışların İstanbul genelinde pazar günü yer yer yağmur şeklinde olmasının beklendiğini belirtti.

Vali Gül, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun görülebileceğinin tahmin edildiğini aktararak, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınanın kara ile denizde meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.