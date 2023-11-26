GSS borçları siliniyor!
GSS borçları siliniyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor
İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor
MHP ile 50'den fazla ilde iş birliği yapılacak
MHP ile 50'den fazla ilde iş birliği yapılacak
Önce nikah sonra kredi
Önce nikah sonra kredi
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
Kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 64 ile uyarı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 64 ile uyarı!
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
Turisti görünce yolcuyu indirmek pahalıya mal oldu
Turisti görünce yolcuyu indirmek pahalıya mal oldu
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin olumsuz etkisi olmadı
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin olumsuz etkisi olmadı
Kütüphanelerde bilgi teknolojileri eğitimleri başlıyor
Kütüphanelerde bilgi teknolojileri eğitimleri başlıyor
2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu?
2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu?
Zabıt Katibi başvurdu: Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebi kabul edildi
Zabıt Katibi başvurdu: Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebi kabul edildi
2024'te araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
2024'te araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
AFAD'dan 64 il için meteorolojik uyarı
AFAD'dan 64 il için meteorolojik uyarı
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı
Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı
Ek MTV'nin ikinci taksiti için son ödeme tarihi ne zaman?
Ek MTV'nin ikinci taksiti için son ödeme tarihi ne zaman?
Çevre Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atama yapıldı
Çevre Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atama yapıldı
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Danıştay görevine iade etmişti: O savcı için HSK'dan yeni karar
Danıştay görevine iade etmişti: O savcı için HSK'dan yeni karar
Meteorolojiden 64 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
Meteorolojiden 64 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Kastamonu merkezli 10 ildeki operasyonlarda, şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği belirlendi- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:- "Şüphelilerin, dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç sağladıkları, başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri, elde ettikleri hesaplarla GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edilmiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 08:45, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 08:56
Yazdır
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul merkezli 8 ilde ve Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen Sibergöz-8 operasyonlarında, 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan'da ve Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin'de eş zamanlı Sibergöz-8 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen 25 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu şüpheli şahısların, vatandaşları arayarak kendilerini 'Yatırım Danışmanı' şeklinde tanıttıkları, Forex Yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları, dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç sağladıkları, başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri, elde ettikleri hesaplarla GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edilmiştir."

Bakan Yerlikaya, operasyonda tabancalara, 338 bin Türk lirası ve 22 bin 400 dolar nakit paraya, çok sayıda dijital materyale, dizüstü bilgisayarlara, çok sayıda cep telefonu ve sim kartına el konulduğu da bildirdi.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, yasa dışı bahis oynatanların enselerindeyiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Türk polisini tebrik etti, yasa dışı bahisçilere karşı operasyonların artarak devam edeceğini vurguladı.

Ali Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber