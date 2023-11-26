İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor

İyi Parti'de Akşener'in 'masa'ya dönmesi için ikna etmeye çalışan bazı partililerin özel görüşme yaptığı kaydediliyor. Öte yandan, son zamanlarda istifaların arttığı İyi Parti'de ekipleşmenin bulunduğu, küskün ekibin yanında parti içi muhalif ekibin de oluştuğu belirtiliyor. Akşener'in, çok sesliliği önlemek için parti içindeki muhalif isimleri izlediği, özellikle disipline sevk edilenler için avukatlardan oluşan üç kişilik ekip kurarak yakın markaja aldığı iddia ediliyor.

FERHAT EKİNCİ