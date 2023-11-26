Diyarbakır'da 'change' araç soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı

Aramalarda, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda ikiz plaka ele geçirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen "Kasis" adlı operasyonda, araç çaldıkları ve change yaparak haksız kazanç temin ettikleri iddiasıyla D.Y, E.A, G.O, M.Ç, H.D, M.S. ve T.K. yakalandı.

Ekiplerin çalışmasında, çete üyelerinin araçlara aynı marka ve modeldeki başka araçların plakalarını takarak polis denetiminden kurtulmayı planladıkları, sorguda bej görünen aracın rengi gri olduğu anlaşılınca planlarının bozulduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık ve Gasp Büro ekipleri, ağır hasarlı araçları satın alarak, çalıntı ve hacizli yakalamalı araçlarla değişim yaptıktan sonra üçüncü kişilere sattıkları belirlen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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