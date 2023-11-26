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Konya'da AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:- "Kentleri için değil, kendi siyasi gelecekleri için çalıştılar. Kendi aralarındaki çekişmelerden, çatışma ve ihtilaflardan başlarını kaldıramadılar. Velhasılıkelam CHP belediyeciliği kısır döngü belediyeciliğidir, reklam belediyeciliğidir ve vatandaşlarımıza hizmet değil, hezimet yaşatmaktadır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 11:45, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 12:04
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Konya'da AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kentleri için değil, kendi siyasi gelecekleri için çalıştılar. Kendi aralarındaki çekişmelerden, çatışma ve ihtilaflardan başlarını kaldıramadılar. Velhasılıkelam CHP belediyeciliği kısır döngü belediyeciliğidir, reklam belediyeciliğidir ve vatandaşlarımıza hizmet değil, hezimet yaşatmaktadır." dedi.

AK Parti Konya İl Teşkilatınca Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik temayül yoklaması düzenlendi.

Genel Başkan Yardımcısı Dağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'de seçim hazırlıklarının, bir önceki seçim bittikten sonra başladığını belirtti.

Yerel seçim hazırlıklarına da 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra başladıklarını bildiren Dağ, "9 Kasım'da aday adaylığı için başvuru sürecini başlatmıştık. 22 Kasım itibarıyla neticelenen aday adaylığı başvurularının ardından adaylarımızı belirleme konusunda AK Parti'mizin demokrasi kültürünün önemli adımlarından olan temayül yoklaması aşamasındayız. Temayül yoklamalarımız, milletimizin ve teşkilat mensuplarımızın da görüşlerini alma noktasında büyük önem arz ediyor. Aday belirleme sürecinde oldukça titiz davranmalı ve icraat politikamıza ciddi katkı sunacak adaylarla yola devam etmeliyiz. Adaylarımız belirlendikten sonraki aşamalarda da biz, tüm dava arkadaşlarımızla omuz omuza vererek çalışacağız." diye konuştu.

Dağ, yereldeki yönetsel talepleri göz önünde bulundurarak, karar verme sürecini takip ederek ilerleyeceklerini, bu toplantı ve değerlendirmeler sonunda şehirler için en uygun isimlerin aralık ayının ilk yarısından itibaren ilan edileceğini söyledi.

- "7 gün, 24 saat çalışmak gerekir"

Konya Büyükşehir Belediyesinin AK Parti icraat siyasetini en güzel şekilde özetlediğini anlatan Dağ, "Gerek Konya'mızın kalkındırılmasında ve huzurunda gerekse de yakın dönemde yaşadığımız asrın felaketinde Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar takdire şayandır. Belediyecilikte ağustos böceği değil, karınca gibi, arı gibi olmak gerekir. 7 gün, 24 saat çalışmak gerekir. Eser üretmek, hizmet ederek vatandaşların hayatına dokunmak gerekir. Yönettiğiniz şehri kalkındırmak, ihya ve inşa etmek gerekir. Kısacası bal yapmak gerekir. Özellikle büyükşehirlerde hayat hızlı akar; bu hıza ayak uydurmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, AK Parti belediyeciliğinin sınırlarını genişletmek için hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

CHP yönetimindeki büyükşehirlerin adeta can çekiştiğini ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Buralardaki yönetsel sorunlar birikerek çözümlenmesi güç hale geliyor, kronikleşiyor. Çünkü bu şehirlerimizin başındaki zatı muhteremler, 4 yıl 8 aydır üzerlerine vazife olmayan işlerle uğraştılar. Seçildikleri kentler afetlerle boğuşurken balığa gittiler, tatile çıktılar. Sözlerini unuttular. Milletin kendilerine verdiği görevi bir kenara bırakıp, farklı makamlar peşinde koştular. Kentleri için değil, kendi siyasi gelecekleri için çalıştılar. Kendi aralarındaki çekişmelerden, çatışma ve ihtilaflardan başlarını kaldıramadılar. Velhasılıkelam CHP belediyeciliği kısır döngü belediyeciliğidir, reklam belediyeciliğidir ve vatandaşlarımıza hizmet değil, hezimet yaşatmaktadır."

Dağ, "Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle önümüzdeki süreçte de muhalefetin içinde bulunduğu keşmekeşi umursamadan, yaratmak istedikleri suni gündemlere aldırmadan kollarımızı sıvayacak, tüm gücümüzle ülkemizin dört bir yanını AK Parti belediyeciliğine kavuşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsanoğlunun kaybolan yılları geri gelmez ama inşallah biz CHP'nin elinde tanınmaz hale gelen şehirlerimizin kaybolan yıllarını geri getireceğiz." dedi.

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