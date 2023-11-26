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Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı

Güngören'de gittiği diş kliniğinde kendisine yapılan işleme sinirlenerek, klinikteki eşyalara zarar veren ve diş hekimi Pelin Can'a saldırarak yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 15:40, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 15:41
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Olay, Güngören'de 14 Kasım Salı günü saat 15.35 sıralarında meydana geldi. Okan Kocaöz diş ağrısı şikayetiyle Gençosman Mahallesi Ayazma Caddesinde bulunan diş hekimi Pelin Can'ın kliniğine gitti.

Diş hekimi, Kocaöz'ün dişine iğne yaparak müdahalede bulundu. Tedavi sırasında Kocaöz, "Dudağıma ne yaptınız" diyerek bağırmaya başladı. Klinik içerisindeki eşyalara zarar veren Kocaöz, sandalye fırlatarak Pelin Can'ın yaralanmasına da neden oldu.

Pelin Can'ın ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler klinikteki kameraları inceledikten sonra O.K.'yi arama çalışması başlattı. O.K. Cumartesi günü Fatih Balat'ta gözaltına alındı.

Şüphelinin tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan poliste 18 suç kaydı olduğu tespit edildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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