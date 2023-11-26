İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara 'evsizleri 112'ye bildirin' çağrısı
İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta kalan kişilerin 112'ye bildirilmesi çağrısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 12:39, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 12:40
Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalacak yeri olmayan evsizleri, yaz kış anlaşmalı otellerimizde ve kamu tesislerinde misafir ediyoruz. Lütfen sokakta gördüğünüz kişilere para vererek dilenciliğe teşvik etmeyin. Gözümüzden kaçan kişileri 112'ye bildirdiğinizde arkadaşlarımız güvenli bir yere yerleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.