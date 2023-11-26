Afyonkarahisar'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi, tedaviye alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 15:36, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 15:37
Ataköy Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark eden K.O. durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan K.O, buradaki tedavisinin ardından Eskişehir'e sevk edildi.
K.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Beyyazı beldesinde de A.A., eşi H.A. ve kızı F.A. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce baba anne ve kızı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A. ve H.A. müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.