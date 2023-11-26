Çatı uçtu, kara yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kodla şiddetli rüzgar uyarısı verilen Samsun'un Terme ilçesinde bir binanın çatısı uçtu.

Çamlık Caddesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun - Ordu kara yoluna savrulan çatı bir süre trafiğin kapanmasına neden oldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatı parçalarının ekipler tarafından yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.