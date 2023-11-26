Ankara'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı da sabah saatlerindeki yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle durduruldu.

Sincan Göktuğ Sokak'taki bir parktaki ağaç da rüzgarın etkisiyle devrildi.

Çankaya, Sincan, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerindeki bazı noktalarda ağaçlar devrildi, bazı ağaç dalları şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı.

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