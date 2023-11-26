Kaza sonrası kalp masajı yapılan sürücü, hastanede hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 07 AIP 016 plakalı otomobillin sürücüsü Murat Toprak, önce park halindeki 09 RT 907 plakalı minibüse, ardından kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Toprak ile aynı araçtaki Ercan Özbek ve park halindeki minibüsün sürücüsü Sinan Uğurtaş yaralandı. Otomobilden çıkarılan sürücü Murat Toprak'a ise çevredekiler kalp masajı yaptı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri Murat Toprak, Ercan Özbek ve Sinan Uğurtaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Murat Toprak ambulansla götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaza sonrası otomobilden çıkartılan sürücü Murat Toprak'a vatandaşların ilk müdahalesi, bir kadın ile erkeğin de kalp masajı yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir kadının ise Toprak'ın başını tuttuğu görüldü.