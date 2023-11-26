Artvin- Ardahan karayolunda heyelan
Artvin-Ardahan karayolunda heyelan yaşandı. Sabah erken saatlerde yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 16:09, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 17:25
Artvin - Ardahan karayolunun 25'nci kilometresi Varyant mevkiinde sabah erken saatlerde yamaçtan kopan dev kaya parçaları karayolunu tamamen ulaşıma kapattı.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda, ekiplerin çalışması sunucu ulaşım normale döndü.