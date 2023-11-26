İzmir'de, SRC sınavına başkaları adına girmeye teşebbüs eden 6 kişi yakalandı
İzmir'de, yük ve yolcu taşımacılığı için mesleki yeterlilik belgesi niteliğindeki SRC belgesi almak isteyen adaylara yönelik sınava, başkaları adına girmeye teşebbüs ettiği belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 17:09, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 17:10
Menemen ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sınava, 6 kişinin başkaları adına girmeye teşebbüs ettiği, sınav salonlarında belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.
Şüpheliler, ifade işlemi için emniyete götürüldü.