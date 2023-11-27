Okullarındaki ana sınıfları sabahçı ve öğlenci olan okul yöneticilerine artırımlı ek ders ücreti ödenir mi?

Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4.maddesinin 1.fıkrasında "ı) İkili eğitim: Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ayrı gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitimi," hükmü ile ikili eğitimin tanımı yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde; "6) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumlan müdür yardımcılarının haftada 20 saati,

7) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada I8 saati,... ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir." hükümleri yer almaktadır.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı İkinci Bölümünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasında "2006/11350 sayılı Karar'ın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada iki saat artırımlı ödenir." denilmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.11.2023 tarih ve 89440924 sayılı görüş yazısında; "Bu bağlamda, söz konusu okul yöneticilerinin artırımlı ek ders ücreti taleplerinin, sabah ve öğle gruplarının her ikisinde de görevlerini fiilen yerine getirip getirmediklerine bakılarak, yukarıdaki mevzuat doğrultusunda değerlendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

Dolayısıyla okullarındaki anasınıfları sabahçı ve öğlenci olan okul yöneticilerine, hem sabah hem de öğleden sonra yöneticilik görevlerini fiilen yerine getirip getirmediklerine bakılarak, ikili eğitim yapıldığı için haftada iki saat artırımlı ek ders ücreti ödenecektir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR