Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini alanlarında yapmayan öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenir mi?

Bilindiği gibi 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8'inci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere yukarıda belirtilen hükümde, ek ders ücretlerinin %7 artırımlı olarak ödenmesinde yüksek lisans eğitiminin alanında yapılmış olması gibi bir şart öngörülmemiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.11.2023 tarih ve 89462970 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla yüksek lisans eğitimlerini alanlarında yapmayan öğretmenlere de, fiilen girdikleri dersler karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin %7 artırımlı olarak ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR