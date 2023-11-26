Konya'da yıkılan barakadaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir bağdaki barakanın yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 18:05, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 18:06
İlçeye bağlı Çakıllar Mahallesi Kirazlibunar mevkiindeki bir bağda bulunan baraka yıkıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, barakadaki Selahattin T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Emirhan Ç, Seyit D. ve Serkan D. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.