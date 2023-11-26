Almanya'da Allah yazılı kolye takan kız öğrenci saldırıya uğradı

Berlin polisinden yapılan açıklamada, kız öğrencinin Wilhelmstadt semtindeki bir ortaokulun tuvaletinde en az 5 sınıf arkadaşı tarafından saldırıya uğradığı ve yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırgan öğrencilerin ortaokulun kızlar tuvaletinde söz konusu öğrenciyi darbettikleri ve özellikle kolyesini kopardıkları belirtildi.

Hastaneye kaldırılan gence ilk müdahaleyi okuldaki öğretmenin yaptığı kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.