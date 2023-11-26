Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, Feyyaz Uçar'ın listede olduğunu açıkladı

AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
AK Partili Yavuz: Seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işleyecek
AK Partili Yavuz: Seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işleyecek
Yılbaşı sepetleri yüzde 83 zamlandı
Yılbaşı sepetleri yüzde 83 zamlandı
Arsa ve tarla satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
Arsa ve tarla satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
GSS borçları siliniyor!
GSS borçları siliniyor!
İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor
İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor
MHP ile 50'den fazla ilde iş birliği yapılacak
MHP ile 50'den fazla ilde iş birliği yapılacak
Önce nikah sonra kredi
Önce nikah sonra kredi
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
Kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 64 ile uyarı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 64 ile uyarı!
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Amasya'da yakalandı
2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
Turisti görünce yolcuyu indirmek pahalıya mal oldu
Turisti görünce yolcuyu indirmek pahalıya mal oldu
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin olumsuz etkisi olmadı
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin olumsuz etkisi olmadı
Kütüphanelerde bilgi teknolojileri eğitimleri başlıyor
Kütüphanelerde bilgi teknolojileri eğitimleri başlıyor
2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu?
2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu?
2024'te araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
2024'te araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Ana sayfaHaberler Spor

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, Feyyaz Uçar'ın listede olduğunu açıkladı

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek seçim öncesi Feyyaz Uçar'ın yeni yönetim kurulunda görev alacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 19:30, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 19:31
Yazdır
Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, Feyyaz Uçar'ın listede olduğunu açıkladı

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta düzenlenecek seçim öncesi Başkan adayı Hasan Arat yönetim kurulu listesini açıklamaya başladı.

Arat, seçim öncesi Beşiktaş'ın Metin Ali Feyyaz efsanesinden Feyyaz Uçar'ın yeni yönetim kurulunda yer alacağını açıkladı.

Hasan Arat'ın açıklamalarının tamamında şu ifadeler yer aldı;

"Değerli Beşiktaşlılar,

Yönetimimizde yer alacak çok önemli bir ismi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum:

FEYYAZ UÇAR

Ligde Beşiktaş formasını giydiği 320 maçta rakip kalelere attığı 170 golle "Beşiktaş tarihinin en golcü futbolcusu" ünvanına sahip olan Feyyaz Uçar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu üyesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü "futbol ihtisas" mezunu. Evli ve iki çocuk babası olan Uçar, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor.

Beşiktaşımız için çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum."

FEYYAZ UÇAR KİMDİR?

"Futbola Avcılar Kulübü'nde başladıktan kısa bir süre sonra Beşiktaş Genç Takımı'na gelen Feyyaz Uçar, 1982-83 sezonundan itibaren A Takım kadrosuna yükseldi ve siyah-beyazlı formayı giydiği 12 sezonda toplam 421 maçta 211 gol kaydetti.

BJK Divan Kurulu üyesi olan Uçar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü "futbol ihtisas" mezunu.

Beşiktaş formasıyla 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası, 6 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşayan Uçar, 1989-1990 sezonunu ise gol kralı olarak tamamladı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın 100. yılında kazandığımız şampiyonlukta Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü olarak görev yaptı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber