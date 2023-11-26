Fenerbahçe, ligde 2 maçın ardından güldü

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.

Maçta Fatih Karagümrük, Can Keleş'in 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Dusan Tadic'in penaltısıyla eşitliği sağladı. 58. dakikada Dusan Tadic, bir kez daha sahne aldı ve maçın skorunu belirledi.

Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'de 34 puana yükseldi ve liderliğini bu hafta da korumayı garantiledi. Fatih Karagümrük ise 14 puanda kaldı.

Maçtan anlar

13. dakikada maçtaki ilk tehlike Fatih Karagümrük kalesinde yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin baskısı sonrasında topu kapan İsmail Yüksek, soldan ceza sahasına giren Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Oosterwolde'nin ceza sahasına gönderdiği uzun pasta Dzeko, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye indirdi. Bu futbolcu düzeltip sert bir şut çıkardı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

34. dakikada Tadic'le verkaç yaparak ceza yayı önüne gelen Szymanski'nin plase vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

35. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Szymanski geçti. Bu futbolcunun sert şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Güven Yalçın'ın 2 kişiyi geçip verdiği pasta topla buluşan Mendes, soldan hareketlenen Can Keleş'i gördü. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcu kaleci Livakovic'i geçip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kale çizgisi üzerindeki Ferdi'nin bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

49. dakikada Tadic, penaltıda köşeyi bularak skoru eşitledi: 1-1.

58. dakikada Tadic, Szymanski'nin çevirdiği topta boş kaleye golü yaptı: 2-1.

King döndü

Fenerbahçe'nin Norveçli hücumcusu Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuştu.

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve gol yollarında taraftarın beğenisini toplayan 31 yaşındaki oyuncu, uzun süreli sakatlığının ardından Fatih Karagümrük maçıyla sahalara döndü.

King, söz konusu süreçte Avrupa'da 2, ligde ise 5 olmak üzere toplamda 7 maçı kaçırdı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını VavaCars Fatih Karagümrük maçında da yalnız bırakmadı.

Sezon başından beri tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertliler, soğuk havaya rağmen fire vermedi.

Maç öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Miha Zajc'a milli engel

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, sakatlık nedeniyle kadroda yer bulamadı.

Milli ara öncesinde düzenli forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu, milli takımdan kalma hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.

Mert, ligde ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin milli bek oyuncusu Mert Müldür, bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de başlayacak.

Sarı-lacivertlilerle bu sezon ilk 11'de tek maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente karşısında çıkan Mert, grup aşamasında ise kadroya yazılmamıştı.

Ligde bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olarak kısa süreler alan 24 yaşındaki oyuncu, ligde ilk kez 11 heyecanı yaşayacak.