3. esir takası gerçekleşti: Hamas 17, İsrail 39 esiri serbest bıraktı

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün 3. esir takası gerçekleşti.

İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi" ifadesine yer verildi.

Serbest bırakılan yabancı esirlerin uyrukları ve söz konusu 17 esirin Mısır'a götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaşıp ulaşmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve 1 Rus esirin Kızılhaç'a teslim edildiği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.