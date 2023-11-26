Bodrum'da denizde ve sahilde iki ceset bulundu

Olay, Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın sahiline giden vatandaşlar sahilde bir kişinin hareketsiz ve yarı çıplak şekilde yattığını gördü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı incelemede bir cesede daha rastlandı. Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan incelemelere göre 2 cesedin de düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.