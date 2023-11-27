Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi, şehit sayısı 3'e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Kasım'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını duyurmuştu.