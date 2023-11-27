Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 07:19, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 07:27
İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.
Karaya oturan gemideki 12 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin mürettebattan 3 kişiyi kurtardıkları, diğerleri için de çalışma yürüttükleri öğrenildi.
Kurtarılan gemi personelinden biri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.