İstanbul'da park ettiği otomobilin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracın hareket ettiğini gören Elmas, durdurmak için önüne geçtiği otomobilin altında kaldı.

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