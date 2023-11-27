Ankara'da eşini tabancayla öldüren bekçi aynı silahla intihar etti
Ankara'da eşini beylik tabancasıyla öldüren bekçi, aynı silahla intihar etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 07:29, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 07:30
Mamak ilçesi Nato Yolu Caddesi 35 numaradan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı mahalle bekçisi İ.Ö.K. ve eşi A.N.K'nin cansız bedenleriyle karşılaştı.
İncelemede eşini tabancayla öldüren İ.Ö.K'nin aynı silahla intihar ettiği belirlendi.