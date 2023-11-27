Çanakkale'de yıldırım isabet eden 4 asker yaralandı

İki gündür sağanağın etkili olduğu kentte, Boğaz ve Garnizon Komutanlığının yer aldığı Nara Burnu'na yıldırım isabet etti.

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