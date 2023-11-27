Cumhur İttifakı'nda Kırşehir kriteri

AK Parti ve MHP'nin ortak seçim komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, yerel seçim iş birliği kapsamında 8 kez toplandı. AK Parti ve MHP heyeti tarafından temel ilkeler tamamlanırken, bazı iller için 2019 yılındaki 'kazaların' yaşanmaması için her olasılığı dikkate alan detaylı bir yol haritası hazırlanıyor.

MUHALEFETİN OLDUĞU YERDE TEK ADAY

2019 seçimlerinde MHP ve AK Parti'nin Kırşehir'de aday çıkarması sonucunda ipi CHP göğüslemişti. Ortak komisyon bu tarz "Kırşehir kazası" gibi sorunların 2024 yerel seçimlerinde yaşanmaması için çalışmaları ince eleyip sıkı dokuyor. Sonunda ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyon çalışmalarına rötuş yaparak nihai karara varacak.

2019 DENGELERİ

2019 seçimlerinde Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Adana, Manisa ve Mersin olmak üzere 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın belirlediği adaylarla seçimlere girilmişti. 16 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın desteklediği aday kazanmıştı.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Yalova, Iğdır, Kars, Kırklareli ve Osmaniye illerinde de Cumhur İttifakı'nın bileşenleri desteklenmişti.

Resul Ekrem Şahan