Sivas'ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yozgat il sınırına yakın bir noktada meydana geldi. Yolcu otobüsünün park halindeki bir tıra çarpması sonucu gerçekleştiği ileri sürülen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü çok sayıda yolcu yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.