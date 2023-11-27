Sivas'ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yozgat sınırına yakın bir noktada otobüs kazası gerçekleşti, kazada 1 kişi öldü çok sayıda yaralandı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 10:00, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 10:06
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yozgat il sınırına yakın bir noktada meydana geldi. Yolcu otobüsünün park halindeki bir tıra çarpması sonucu gerçekleştiği ileri sürülen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü çok sayıda yolcu yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.