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Geniş aileye ikinci konteyner

Deprem bölgesinde inşası tamamlanan konutların hak sahiplerine teslim edilmesi için hazırlık yapılıyor. Boşalacak konteynerler içinse iki seçenek var: Halen konteynerde kalan kalabalık ailelere ikinci konteyner tahsis edilecek. Bir diğer seçenek vatandaşların yerleştiği kalıcı konutların yanında iş yeri olarak kullanılması

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 08:30, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 08:13
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Geniş aileye ikinci konteyner

Deprem bölgesindeki vatandaşların inşa edilen kalıcı konutlara yerleşmesi ile boşalacak olan konteynerlerin değerlendirilmesi için planlama yapılıyor. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre boşalan konteynerlerin atıl durumda kalmaması için bu konteynerler vatandaşın hizmetine sunulmaya devam edecek. Bu kapsamda iki plan öne çıkıyor. Bunlardan birincisi konteynerlerin kalabalık olan ailelere tahsis edilmesi. Yani bir konteynerde kalabalık bir aile yaşıyorsa ikinci bir konteyner bu aileye tahsis edilecek.

İŞ YERİ OLMASI İÇİN HAZIR

Diğer taraftan bu konteynerlerin ticari amaçlı kullanılması da masada. Kalıcı iş yerleri yapılıp hak sahiplerine teslim edilene kadar, TOKİ'nin konutları inşa ettiği yerlerde bu konteynerler iş yeri olarak kullanılabilecek. Konteynerler özellikle market, kasap, terzi, kuaför gibi meslek gruplarının kullanımında olacak. Konteynerlerin ticari amaçlı kullanılması halinde kimlerin bu konteynerlerde iş yeri açacağı kura ile belirlenecek.

BÖLGEDE KIŞ HAZIRLIĞI BAŞLADI

Öte yandan ilk etapta kalıcı konutlara yerleşemeyen ve konteyner kentlerde kışı geçirecek olan aileler de kış hazırlığı içerisinde. Bu kapsamda hükümet de vatandaşların yardımına koşuyor. Vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için konteynerler bakımda geçiriliyor. Kapı, pencere, duvar ve tavanda bazı işlemler yapılıyor. Konteynerlerin üstü yağmur ve kardan etkilenmemesi için branda ile kaplanıyor. İllerin hava şartlarına göre radyatör tipi ısıtıcı, battaniye ve uyku matı gibi ihtiyaçlar karşılanıyor.

Kot düzenlemesi yapılıyor

Hem konutlarda hem de sosyal donatı alanlarında mevcut kot farkından kaynaklı risk nedeniyle konteynerler 25-30 santimetre kaldırılacak. Böylece su alma riskinin önüne geçilecek. Bunların yanı sıra ihtiyaç olan konteyner kentlerde ilave drenaj hatları ve zemin parke çalışması da yapılıyor.

Resul Ekrem Şahan

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