Meclis'te yoğun hafta

80 maddelik teklifle, Kur Korumalı Mevduatta kurumlar vergisi istisnası süresi 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak. Konut kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası, tek konutla sınırlandırılacak. Bu adım, ikinci ve daha fazla konutu krediyle almak isteyenlerin maliyetinin artması anlamına geliyor.

Teklifle ayrıca, yurt dışından döviz getiren şirketlere vergi indirimi sağlanacak. Firmalar bilançolarını enflasyonun yarattığı tahribata göre yeniden düzenleyebilecek ama bankalar bu uygulamaya tabi olmayacak

Çek ibraz yasağı da 31 Aralık 2025e kadar uzatılacak. Özelleştirme ihaleleri elektronik ortamda yapılabilecek, şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırı 10 puan artırılarak, yüzde 83'ten 93'e çıkartılacak.

Meclis Dışişleri Komisyonu'nun gündeminde ise, İsveç'in NATO'ya katılım protokolü var. Komisyonun ikinci toplantısını, yeni haftada yapması bekleniyor.

Libya tezkeresi görüşülecek

Haftalık çalışmasına 28 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda, uluslararası anlaşmalar görüşülecek. Genel Kurul'un gündeminde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya görevini 24 ay uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de olacak.