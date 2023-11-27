Öğretim elemanları istifa ettiğinde memur olarak atanırsa bekleme süresine tabi olur mu?

Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi
Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Sponsorlu İçerik
Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında
Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında
Valilik açıkladı...Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Valilik açıkladı...Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Şırnak'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Bakan Şimşek 'önemli bir program' dedi ve açıkladı
Bakan Şimşek 'önemli bir program' dedi ve açıkladı
MİT'ten Suriye'de operasyon: Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu
Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu
Meclis'te yoğun hafta
Meclis'te yoğun hafta
Cumhur İttifakı'nda Kırşehir kriteri
Cumhur İttifakı'nda Kırşehir kriteri
Çalışan emekliye ikramiye 15 Aralık'ta
Çalışan emekliye ikramiye 15 Aralık'ta
Fon vurgununa 5 soruşturma
Fon vurgununa 5 soruşturma
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
AK Partili Yavuz: Seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işleyecek
AK Partili Yavuz: Seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işleyecek
Yılbaşı sepetleri yüzde 83 zamlandı
Yılbaşı sepetleri yüzde 83 zamlandı
Arsa ve tarla satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
Arsa ve tarla satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
GSS borçları siliniyor!
GSS borçları siliniyor!
İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor
İyi Parti'de kriz bitmiyor! Parti içinde ittifak yanlıları artıyor
MHP ile 50'den fazla ilde iş birliği yapılacak
MHP ile 50'den fazla ilde iş birliği yapılacak
Önce nikah sonra kredi
Önce nikah sonra kredi
Advertisement
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Öğretim elemanları istifa ettiğinde memur olarak atanırsa bekleme süresine tabi olur mu?

Bu yazımızda 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak görev yapmaktayken istifa edenlerin memur olarak atanması için memurlar için öngörülen bekleme sürelerine tabi olup olmadığı incelenecektir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 12:00, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 11:32
Yazdır
Öğretim elemanları istifa ettiğinde memur olarak atanırsa bekleme süresine tabi olur mu?

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, bu Kanunun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsadığı, aynı Kanunun 3 üncü maddesinde ise, öğretim elemanlarının; öğretim üyeleri (profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri), öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden oluştuğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde, memurlardan çekilenlerin ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Kanunda, uygun yollarla çekilenlerin 6 ay geçmeden, çekilmiş sayılanlar ile uygun suretle çekilmeyenlerin 1 yıl geçmeden, çekilmede devir teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin 3 yıl geçmeden, olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usullerine uymayanların hiçbir surette yeniden Devlet memurluğuna alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, öğretim elemanlarının istifa etmesi durumunda 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarına atanmasında anılan Kanunun 97 nci maddesinde yer verilen bekleme sürelerine tabi olmadığı değerlendirilmektedir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber