Borsa günü yükselişle tamamladı

Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Merhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı
Sponsorlu İçerik
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
CHP'li Belediye Başkanı topa tuttuğu partisinden istifa etti
CHP'li Belediye Başkanı topa tuttuğu partisinden istifa etti
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi
Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi
Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi
Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında
Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında
Valilik açıkladı...Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Valilik açıkladı...Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Şırnak'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Bakan Şimşek 'önemli bir program' dedi ve açıkladı
Bakan Şimşek 'önemli bir program' dedi ve açıkladı
MİT'ten Suriye'de operasyon: Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu
Başkentte kar yağışı kısa süreli etkili oldu
Meclis'te yoğun hafta
Meclis'te yoğun hafta
Cumhur İttifakı'nda Kırşehir kriteri
Cumhur İttifakı'nda Kırşehir kriteri
Fon vurgununa 5 soruşturma
Fon vurgununa 5 soruşturma
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi
Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
AFAD: Yurt genelindeki fırtınada 2 kişi öldü, 4'ü asker 10 kişi yaralandı
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
İzmir'de asker eğlencesine ateş açıldı: 1 ölü
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Tedaviyi beğenmediği diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
Bitkisel üretime destekleme ödemesi Resmi Gazete'de
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta meydana gelen fırtınada bir kişi hayatını kaybetti
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
Öğretmenin ek dersi haczedilebilir mi? Yargıtay kararını verdi
AK Partili Yavuz: Seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işleyecek
AK Partili Yavuz: Seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işleyecek
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 değer kazanarak 8.107,19 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 18:26, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 18:27
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 147,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,97, holding endeksi yüzde 1,08 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,08 ile inşaat oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.

Analistler, bu hafta yurt içinde büyüme verisinin yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise a Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi, konut fiyat endeksi ve Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 puanın direnç 7.850 ve 7.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber