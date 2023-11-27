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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 899 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 899 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 16:41, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 16:46
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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 899 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 856 bin lira, en yüksek 1 milyon 905 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 3,4 artışla 1 milyon 899 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 836 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 307 milyon 614 bin 142,33 lira, işlem miktarı ise 2.316,11 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 366 milyon 437 bin 759,6 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.836.000,001.980,00
En Düşük1.856.000,001.992,05
En Yüksek1.905.000,002.049,60
Kapanış1.899.000,002.046,70
Ağırlıklı Ortalama1.872.222,552.006,94
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.307.614.142,33
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.316,11
Toplam İşlem Adedi62

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