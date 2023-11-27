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Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL

Döviz kurları, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. Dolar fiyatları, piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeyi 28,91 TL'ye çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 17:52, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 17:53
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Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları28,879028,880028,909028,9100
Avro31,528031,529031,600031,6010
Sterlin36,182036,329036,425036,5410
İsviçre Frangı32,570032,733032,763032,9270
ANKARA
ABD Doları28,849028,929028,879028,9590
Avro31,488031,568031,560031,6400
Sterlin36,122036,332036,365036,5750

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