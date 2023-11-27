Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL
Döviz kurları, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. Dolar fiyatları, piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeyi 28,91 TL'ye çekti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 17:52, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 17:53
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,8790
|28,8800
|28,9090
|28,9100
|Avro
|31,5280
|31,5290
|31,6000
|31,6010
|Sterlin
|36,1820
|36,3290
|36,4250
|36,5410
|İsviçre Frangı
|32,5700
|32,7330
|32,7630
|32,9270
|ANKARA
|ABD Doları
|28,8490
|28,9290
|28,8790
|28,9590
|Avro
|31,4880
|31,5680
|31,5600
|31,6400
|Sterlin
|36,1220
|36,3320
|36,3650
|36,5750