Dolar kuru zirvesini yeniledi: 28,91 TL

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,8790 28,8800 28,9090 28,9100 Avro 31,5280 31,5290 31,6000 31,6010 Sterlin 36,1820 36,3290 36,4250 36,5410 İsviçre Frangı 32,5700 32,7330 32,7630 32,9270 ANKARA ABD Doları 28,8490 28,9290 28,8790 28,9590 Avro 31,4880 31,5680 31,5600 31,6400 Sterlin 36,1220 36,3320 36,3650 36,5750